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Форвард «Локомотива» Дорофеев: к первому матчу команда подойдёт в оптимальной форме

Форвард «Локомотива» Дорофеев: к первому матчу команда подойдёт в оптимальной форме
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» Никита Дорофеев поделился ожиданиями от возобновления сезона.

«Конечно, рад, что работа возобновилась. У нас был долгий простой в течение двух месяцев. Все очень рады и довольны, что наконец-то мы получаем удовольствие от футбола.

Я думаю, команда к первому официальному матчу после карантина подойдёт в оптимальной форме и будет показывать свой лучший футбол.

Рекомендации Роспотребнадзора в какой-то степени повлияли на футбольную составляющую. Много правил ввелось — дистанция между игроками, везде нужно носить маски и перчатки», — приводит слова Дорофеева клубная пресс-служба.

«Локомотив», набрав в 22 турах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведёт 21 июня на своём поле с «Оренбургом».

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