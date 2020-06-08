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Сетьен заверил, что Месси сыграет с «Мальоркой»

Сетьен заверил, что Месси сыграет с «Мальоркой»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен ответил на вопрос, сможет ли капитан и нападающий каталонской команды Лионель Месси сыграть с «Мальоркой».

«У Месси незначительный мышечный спазм, он под контролем. Лионель в порядке, у него не будет проблем. Что касается его игрового времени, будем ориентироваться на дальнейшие матчи. Предстоит провести немало встреч, и у нас не очень большой состав», — цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Ранее аргентинский нападающий получил лёгкую травму квадрицепса. Сообщалось, что Месси тренируется индивидуально, чтобы избежать возможных осложнений, и должен вернуться в общую группу через несколько дней.

В матче первого тура после возобновления чемпионата Испании «Мальорка» примет «Барселону» 13 июня.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

У Лионеля Месси лёгкая травма квадрицепса, он тренируется индивидуально
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