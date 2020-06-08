Гюндоган: Сёюнджю – второй игрок АПЛ в этом сезоне после ван Дейка

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о защитнике «Лестер Сити» Чагларе Сёюнджю.

«Я согласен с мнением футбольной общественности. Сёюнджю показал лучшую игру в Премьер-лиге в этом сезоне после Ван Дейка. Я не знал его раньше. Мы встретились, когда играли друг против друга. Кроме матчей АПЛ, мы ещё играли с «Лестер Сити» в Кубке Англии. Мы соперничали с ним в этих матчах. Он является хорошим парнем, мне он нравится. У него отличное понимание футбола. Он отлично играет как за «Лестер», так как и за сборную Турции", — приводит слова Гюндогана Fanatik.

В нынешнем сезоне 24-летний Сёюнджю принял участие в 28 матчах чемпионата Англии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.