«Манчестер Сити» готов составить конкуренцию «Челси» в борьбе за Бенджамина Чилуэлла

«Манчестер Сити» готов присоединится к «Челси» в гонке за 23-летним английским крайним защитником «Лестер Сити» Бенджамином Чилуэллом, сообщает The Telegraph.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, желающий укрепить позицию левого защитника, в текущем сезоне больше всего использовал на данной позиции Бенджамина Менди и Александра Зинченко. Возможное приобретение англичанина может означать перевод экс-игрока «Уфы» в линию полузащиты.
Однако главным препятствием в этой сделке станет финансовая сторона, так как «Лестер» не намерен отпускать 23-летнего англичанина за сумму меньшую той, за которую команду покинул Гарри Магуайр, перешедший в «Манчестер Юнайтед» за € 85 млн.
Бенджамин Чилуэлл является воспитанником «Лестер Сити» и провёл за основу 118 встреч, забив 3 гола и отдав 12 результативных передач. За сборную Англии он дебютировал в 2018 году в игре со сборной Швейцарии (1:1) и с тех пор провёл 11 встреч. Его контракт с «Лестером» рассчитан до 2024 года.
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