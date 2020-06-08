Рахим Стерлинг: сейчас единственной болезнью является расизм

Игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг назвал расизм единственной болезнью, беспокоящей людей в данный момент.

«Я знаю, что это может прозвучать немного глупо, но сейчас единственной болезнью является расизм, с которым мы боремся. Это самое важное в данный момент, потому что это происходит годами. Как и в случае пандемии, мы хотим найти решение, чтобы остановить это.



В то же время, это то, что делают все эти протестующие. Они пытаются найти решение и способ остановить несправедливость, которую они видят, и они борются за своё дело. Если они делают это мирно и безопасно, никому не причиняя вреда и не врываясь ни в какие магазины, они продолжают выражать свой протест.



Существует так много сообществ и других слоёв населения, особенно чернокожих. Это продолжается уже сотни лет, и люди устали, мы готовы к переменам. Нужно что-то большее, чем просто разговоры. Нам нужно реально осуществить изменения и выделить места, которые действительно нуждаются в изменениях. Но это то, что я буду продолжать делать, разжигать эти дебаты и заставлять людей в моей отрасли смотреть на себя и думать, что они могут сделать, чтобы дать людям равные шансы в этой стране», — цитирует Стерлинга The Guardian.

Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году за € 53 млн. 25-летний английский нападающий провёл 230 матчей за «горожан», забив 89 голов и отдав 72 результативные передачи.