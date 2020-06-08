Уэйн Руни – о капитанстве: нелегко говорить тренеру, что его тренировки – дерьмо

Уэйн Руни, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и «Ди Си Юнайтед», ныне являющийся играющим тренером «Дерби Каунти», рассказал о нелёгкой работе капитанов команд.
«Когда игроки недовольны, они часто идут к капитану, и в итоге вы подаёте жалобу тренеру. Это может привести к трудным разговорам. В одном клубе меня попросили пойти и сказать менеджеру, что его тренировки были недостаточно хорошими. Это нелегко. «Извините, тренер. Ребята думают, что ваши тренировки – дерьмо».
Вы можете слишком много взять на себя. Вы представляете игроков на собраниях, посвящённых благотворительной и коммерческой деятельности команды. Вы говорите с PFA (профессиональная ассоциация футболистов Англии – прим.ред.).
Быть капитаном сборной – это привилегия, но при этом с задачами, отличными от капитанства в клубе. Ты не играешь с этими футболистами каждый день. Ты несешь ответственность за то, чтобы поприветствовать новых игроков и помочь им освоиться в команде. Я всегда старался в течение дня регулярно находиться в игровой комнате и в кофейне, чтобы быть рядом с игроками, особенно новенькими, и говорить с ними», — цитирует Руни Goal.
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