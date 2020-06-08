22-летний возлюбленный матери Неймара попал в больницу с порезами на руке

22-летний киберспортсмен Тьяго Рамос, находящийся в отношениях с матерью бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, был госпитализирован в одну из больниц Бразилии с порезами на руке, сообщает портал Correio24horas.
Пара уже дала разъяснения по поводу полученных травм Рамосом в полицейском участке, рассказав, что повреждения были получены дома в результате несчастного случая. При этом соседи утверждают, что этому предшествовал конфликт и крики, которые были слышны с крыши их дома.
Сообщается, что в больнице Тьяго Рамосу было наложено 12 швов, после чего он был отпущен домой.
Ранее в октябре 2019 года в Испании Тьяго Рамос обвинялся в нападении на свою 44-летнюю бывшую возлюбленную, которая встречалась с киберспортсменом на протяжении 8 месяцев. По её словам у них часто были конфликты из-за проявления ревности со стороны 22-летнего парня.
Тьяго Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.
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