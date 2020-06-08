Кириченко: Лав мог бы стать дядькой для перспективной армейской молодёжи

Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал возможное приобретение столичным клубом бразильского нападающего Вагнера Лава.



«Для ЦСКА это было бы неплохое приобретение. Мастерство бразильца может помочь команде. Он мог бы стать дядькой для перспективной армейской молодёжи. ЦСКА много атакует, и такой футболист, как Лав, был бы полезен в штрафной: в каких-то моментах прикрыть мяч, где-то обыграть — он это умеет. Но обо всем этом можно говорить только при условии того, что Вагнер находится в хорошей форме. Если нет, то ему будет довольно сложно в России. Здесь команды много обороняются, и у них немало крепких игроков», — приводят слова Кириченко «Известия».

Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: 2004–2009, 2010–2012, 2013.