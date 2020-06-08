В 2010 году «Хоффенхайм» отказался от приобретения Куртуа из-за его проблем с математикой
Спортивный директор «Фортуны» Луц Пфанненштиль, который ранее работал скаутом в «Хоффенхайме», рассказал, как его бывший клуб отказался от приобретения нынешнего голкипера «Реала» Тибо Куртуа.
«Мы следили за Куртуа. В то время он был чем-то средним между подающим надежды и игроком первой команды. Мы были очень близки к подписанию контракта с Тибо, но затем он завалил математику в школе, и сделка сорвалась», — приводит слова Пфанненштиля HLN.
Карьера Куртуа началась в «Генке» в 2009 году. Через два года он перебрался в лондонский «Челси», но первые три года провёл в аренде в мадридском «Атлетико». В 2018 контракт Куртуа выкупил ещё один мадридский клуб — «Реал». С 2011 года Тибо защищает цвета сборной Бельгии.
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