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В 2010 году «Хоффенхайм» отказался от приобретения Куртуа из-за его проблем с математикой

В 2010 году «Хоффенхайм» отказался от приобретения Куртуа из-за его проблем с математикой
Футбол / Германия 0

Спортивный директор «Фортуны» Луц Пфанненштиль, который ранее работал скаутом в «Хоффенхайме», рассказал, как его бывший клуб отказался от приобретения нынешнего голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

«Мы следили за Куртуа. В то время он был чем-то средним между подающим надежды и игроком первой команды. Мы были очень близки к подписанию контракта с Тибо, но затем он завалил математику в школе, и сделка сорвалась», — приводит слова Пфанненштиля HLN.

Карьера Куртуа началась в «Генке» в 2009 году. Через два года он перебрался в лондонский «Челси», но первые три года провёл в аренде в мадридском «Атлетико». В 2018 контракт Куртуа выкупил ещё один мадридский клуб — «Реал». С 2011 года Тибо защищает цвета сборной Бельгии.

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