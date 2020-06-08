ЧМ по летнему биатлону отменён, Нуньес добилась уникального достижения. Главное к утру
Чемпионат мира по летнему биатлону был отменён, Аманда Нуньес стала автором уникального достижения в UFC, Диксон выиграл первую гонку IndyCar в сезоне, У Неймара украли удостоверение личности и другие важные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Чемпионат мира по летнему биатлону отменён.
2. Нуньес стала автором уникального достижения в UFC.
3. Диксон выиграл первую гонку IndyCar в сезоне.
4. У Неймара украли удостоверение личности.
5. Макгрегор объяснил, почему решил завершить карьеру.
6. Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины.
7. Источник: некоторые игроки НБА не хотят завершать сезон из-за ситуации с расизмом.
8. «Краснодар» готов заплатить € 15 млн за 17-летнего бразильца.
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