Спортивный директор «Наполи» прокомментировал интерес клуба к Сердару Азмуну

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающим Сердару Азмуну («Зенит»), Луке Йовичу («Реал»), Виктору Осимхену («Лилль») и Эвертону («Гремио»).
«Азмун, Йович, Осимхен? Они очень хороши. Их будет сложно привезти в Неаполь. Эвертон? Это ещё один очень хороший футболист. Не знаю, где мы будем покупать игроков: в Италии или за границей. Всё будет зависеть от того, какая будет ситуация с этими футболистами через два месяца. Мы должны спокойно делать правильные шаги», — приводит слова Джунтоли AreaNapoli.
Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 25-летнего иранца оценивается в € 14,5 млн. Ранее сообщалось, что в услугах форварда сине-бело-голубых заинтересованы также «Милан» и лондонский «Арсенал».
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