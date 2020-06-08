«Манчестер Сити» готов побороться с «Челси» за Чилвела

На флангового защитника «Лестер Сити» Бенджамина Чилвела претендуют сразу два английских топ-клуба.



Как сообщает The Telegraph, помимо «Челси» купить 23-летнего футболиста хочет «Манчестер Сити». «Горожане» готовы побороться с синими за игрока, однако препятствием могут стать финансовые запросы «лис», которые оценивают Бенджамина на уровне своего бывшего капитана Гарри Магуайра, проданного прошлым летом «Манчестер Юнайтед» за £ 85 млн (€ 95,6 млн). Если же «Лестер» будет требовать за Чилвела менее крупную сумму, то «Манчестер Сити» предпримет попытку заполучить его.



Чилвел является воспитанником «Лестера» и выступает за клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами, а также получил 2 жёлтые карточки.

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