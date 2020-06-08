Куртуа: Азар нужен «Реалу», чтобы бороться за титул Примеры

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отметил, что его команда не сможет стать чемпионом Испании в этом сезоне без нападающего Эдена Азара.

«С Азаром всё нормально. Он набрал удивительный ритм, но нам нужно двигаться постепенно. Не стоит надеяться, что Эден будет в лучшей форме, не сыграв ни одного матча. Мне кажется, он в форме. Азар нужен нам, чтобы бороться за титул Примеры.

С нетерпением ждём возобновления сезона. Хотим снова сражаться за чемпионство. Без болельщиков всё будет по-другому. Здорово, когда на стадионе есть фанаты. Это создаёт атмосферу — даже на выездных встречах», — цитирует Куртуа Goal со ссылкой на Movistar.

Азар стал игроком «Реала» летом 2019 года. Из-за травм бельгиец в нынешней кампании сыграл только в 10 встречах чемпионата Испании.