Куртуа: Азар нужен «Реалу», чтобы бороться за титул Примеры

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отметил, что его команда не сможет стать чемпионом Испании в этом сезоне без нападающего Эдена Азара.
«С Азаром всё нормально. Он набрал удивительный ритм, но нам нужно двигаться постепенно. Не стоит надеяться, что Эден будет в лучшей форме, не сыграв ни одного матча. Мне кажется, он в форме. Азар нужен нам, чтобы бороться за титул Примеры.
С нетерпением ждём возобновления сезона. Хотим снова сражаться за чемпионство. Без болельщиков всё будет по-другому. Здорово, когда на стадионе есть фанаты. Это создаёт атмосферу — даже на выездных встречах», — цитирует Куртуа Goal со ссылкой на Movistar.
Азар стал игроком «Реала» летом 2019 года. Из-за травм бельгиец в нынешней кампании сыграл только в 10 встречах чемпионата Испании.
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