Черчесов похвалил Дзюбу и Жиркова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о конкуренции в команде, а также похвалил опытных футболистов.



«Мы видим, что есть целый ряд молодых ребят, которые прогрессируют. Держим их в поле зрения, но конкретные фамилии называть не буду. У нас играет не тот, кто старше или младше, а тот, кто сильнее и нужнее для команды в конкретный момент! Так было и так будет.



Юрий Жирков — точный пример для этой темы. Одно время он, как могло кому-то показаться, закончил выступления за сборную, но затем не просто вернулся в команду, но и серьёзно помог в отборочном цикле к Евро-2020. Именно Жирков забил наш победный гол в Шотландии, пусть в официальных источниках этот эпизод зафиксирован как автогол шотландца. А в Калининграде против Казахстана Юра заработал тот самый штрафной около углового флажка, после которого Марио Фернандес на 89-й минуте матча забил наш единственный гол с подачи Головина. Жирков — пример профессионализма, с одной стороны, и нашего подхода к игрокам, с другой.



А одноклубник Юрия по «Зениту» Артём Дзюба? Вам же тоже наверняка когда-то доводилось читать, что он в сборную больше не попадёт. В итоге-то он не просто в ней оказался, а ещё как сыграл! Это я к тому, что тренерский штаб сборной России ведёт гибкую политику и следит за всеми витками карьеры того или иного кандидата в национальную команду», — цитирует Черчесова «Деловой Петербург».

Черчесов: не знаю, как болеют за «Зенит», но ощущал, как болеют против его соперников