Источник: Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет команду в летнее межсезонье, утверждает «Спортски Журнал».



По информации источника, 36-летний сербский футболист не договорился с петербургским клубом о новом контракте. Действующее соглашение Бранислава рассчитано до 30 июня, однако согласно рекомендации ФИФА оно будет продлено до окончания сезона. После этого игрок покинет сине-бело-голубых.



Уточняется, что Иванович ещё не принял решения о своей дальнейшей судьбе. Не исключено, что он завершит карьеру или перейдёт в «Црвену Звезду».



Иванович защищает цвета «Зенита» с 2017 года, а ранее выступал за «Челси», «Локомотив» и ряд клубов на родине. В нынешнем сезоне Бранислав провёл 21 матч в Российской Премьер-Лиге и забил 3 гола.

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