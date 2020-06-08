Врач «Локо» — о вирусе: 9 мая были хороводы и фейерверки. Проблема в сознательности людей

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий поделился мнением о распространении коронавирусной инфекции в России.
«Вы же видели, что творилось 9 мая — хороводы, фейерверки. Всё это происходило, несмотря на рекомендации правительства оставаться дома. Проблема в сознательности людей. Если бы все сидели дома этот месяц, а в дальнейшем соблюдали бы меры безопасности, то статистика заболеваемости и смертности была бы ниже.
Конечно, умерших у нас действительно меньше, чем в Италии и Испании, но всё же. В Европе люди ходят в масках и соблюдают дистанцию, и там нет таких скачков заболеваемости. Нельзя же всё вбить людям в голову законодательным путём. Я не знаю, как нужно бороться с такой несознательностью людей. Если бы соблюдались все меры безопасности, то карантин закончился бы раньше», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 8 июня 2020
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