Лионель Месси вернулся в общую группу «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возобновил работу в общей группе команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Ранее капитан сине-гранатовых тренировался индивидуально, чтобы избежать осложнений после травмы квадрицепса.
В матче первого тура после возобновления чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Мальоркой». Встреча состоится 13 июня. Главный тренер сине-гранатовых Энрике Сетьен заверил, что Месси примет участие в матче, несмотря на повреждение.
32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Каталонская команда занимает первое место в турнирной таблице.
«Барселона» начнёт переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси в течение месяца
- 8 июня 2020
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