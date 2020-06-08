Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лионель Месси вернулся в общую группу «Барселоны»

Лионель Месси вернулся в общую группу «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возобновил работу в общей группе команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Ранее капитан сине-гранатовых тренировался индивидуально, чтобы избежать осложнений после травмы квадрицепса.

В матче первого тура после возобновления чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Мальоркой». Встреча состоится 13 июня. Главный тренер сине-гранатовых Энрике Сетьен заверил, что Месси примет участие в матче, несмотря на повреждение.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Каталонская команда занимает первое место в турнирной таблице.

«Барселона» начнёт переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси в течение месяца
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020