Лионель Месси вернулся в общую группу «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возобновил работу в общей группе команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Ранее капитан сине-гранатовых тренировался индивидуально, чтобы избежать осложнений после травмы квадрицепса.

В матче первого тура после возобновления чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Мальоркой». Встреча состоится 13 июня. Главный тренер сине-гранатовых Энрике Сетьен заверил, что Месси примет участие в матче, несмотря на повреждение.



32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Каталонская команда занимает первое место в турнирной таблице.