РФС хочет отказаться от географического принципа выбора судей на матчи РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц рассказал о работе арбитров на матчах Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона-2019/2020.

«Судейский корпус готов к возобновлению чемпионата РПЛ. Наши арбитры на самоизоляции провели большую работу, поддерживали спортивную форму, принимали участие в образовательных онлайн программах, занимались английским языком.

Я планирую в ближайшее время обсудить с руководством РФС и РПЛ наши предложения о порядке работы судей и инспекторов на матчах. Наш главный приоритет — безопасное возобновление футбола для всех участников игры.

Судьи и инспекторы, так же как и футболисты и члены тренерского и административного штабов будут проходить регулярное тестирование, а между матчами находиться на самоизоляции.

Если говорить о логистике судей и инспекторов, то, на наш взгляд, безопаснее всего будет перемещаться к месту игр на своих автомобилях. Поэтому думаю, что в данной ситуации можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи ради безопасности и здоровья», — приводит слова Хачатурянца департамент коммуникаций РФС.