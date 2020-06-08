РФС хочет отказаться от географического принципа выбора судей на матчи РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц рассказал о работе арбитров на матчах Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона-2019/2020.
«Судейский корпус готов к возобновлению чемпионата РПЛ. Наши арбитры на самоизоляции провели большую работу, поддерживали спортивную форму, принимали участие в образовательных онлайн программах, занимались английским языком.
Я планирую в ближайшее время обсудить с руководством РФС и РПЛ наши предложения о порядке работы судей и инспекторов на матчах. Наш главный приоритет — безопасное возобновление футбола для всех участников игры.
Судьи и инспекторы, так же как и футболисты и члены тренерского и административного штабов будут проходить регулярное тестирование, а между матчами находиться на самоизоляции.
Если говорить о логистике судей и инспекторов, то, на наш взгляд, безопаснее всего будет перемещаться к месту игр на своих автомобилях. Поэтому думаю, что в данной ситуации можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи ради безопасности и здоровья», — приводит слова Хачатурянца департамент коммуникаций РФС.
- 8 июня 2020
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:56
-
14:47
-
14:16
-
14:10
-
14:06
-
13:47
-
13:30
-
13:03
-
13:00
-
12:28
-
12:27
-
12:17
-
12:03
-
11:54
-
11:33
-
11:30
-
11:16
-
11:08
-
10:34
-
10:02
-
09:58
-
09:53
-
09:31
-
09:30
-
08:39
-
08:30
-
07:25
-
06:51
-
06:17
-
05:49
-
05:49
-
04:48