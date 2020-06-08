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Месси занял 22-е место в рейтинге самых дорогих футболистов от CIES, Роналду — 70-е

Месси занял 22-е место в рейтинге самых дорогих футболистов от CIES, Роналду — 70-е
Футбол / Англия 0

CIES Football Observatory на своём сайте представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов в мире.

По-прежнему возглавляет список нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, стоимость которого оценивается в € 259,2 млн. В тройку также входят форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (€ 194,7 млн) и его партнёр по сборной Англии полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (€ 179,1 млн).

Доминировавшие в голосовании за «Золотой мяч» в последние 12 лет нападающие Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус») не вошли в топ-20. Аргентинец (€ 100,1 млн) занял 22-е место, а португалец (€ 62,8 млн) – 70-е.

Топ-10:

1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») – € 259,2 млн
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – € 194,7 млн
3. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – € 179,1 млн
4. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») – € 171,1 млн
5. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») – € 152,3 млн
6. Мохамед Салах («Ливерпуль») – € 144,9 млн
7. Садио Мане («Ливерпуль») – € 139,2 млн
8. Антуан Гризманн («Барселона») – € 134,6 млн
9. Альфонсо Дэвис («Бавария») – € 133,5 млн

22. Лионель Месси («Барселона») – € 100,1 млн

70. Криштиану Роналду («Ювентус») – € 62,8 млн.

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