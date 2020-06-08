В РФС отреагировали на новость, что клубы РПЛ провели товарищеские матчи без их разрешения

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал информацию, что несколько клубов Российской Премьер-Лиги провели товарищеские матчи без разрешения организации.

«В пятницу вопрос проведения контрольных игр обсуждался на собрании лиги. Тогда клубы единогласно решили вернуться к нему позднее. Сейчас идёт большая работа для того, чтобы возобновить РПЛ.

Клубы, которые прежде всего должны быть в этом заинтересованы, находятся в изоляции и, как мы надеемся, стараются нивелировать все риски. Поэтому им самим решать, что сейчас важнее, как лучше организовать тренировочный процесс.

При этом разрешение на проведения контрольных матчей клубам необходимо получить у властей региона, предоставив гарантии безопасности», — приводит слова Алаева департамент коммуникаций РФС.