Хусаинов — об инициативе РФС: готов ли ростовский судья выйти на матч с «Зенитом»?

Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о предложении главы судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца отказаться от географического принципа при выборе рефери на матчи.



«Это будет справедливым в том случае, если арбитры не дадут ни малейшего повода гостевой команде усомниться в верности их решений. Такая система была в Советском Союзе в 60-70-х годах. Но самое главное – способность арбитров взять на себя такую ответственность. Готов ли, например, ростовский судья выйти работать на матч с «Зенитом»?



Взяли ли на себя арбитры эту ответственность? А у них выбор был? С точки зрения безопасности это оптимальное решение. Но спортивная часть уходит на второй план. Самое сложное – убедить болельщиков. А как это сделать? Только справедливыми и объективными решениями по отношению к участникам матча. Можно сказать, на арбитров ложится двойная ответственность», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

РФС хочет отказаться от географического принципа выбора судей на матчи РПЛ