Александр Тарханов стал героем просветительской кампании Фонда Хабенского

Российский футбольный тренер Александр Тарханов стал одним из героев второй волны информационно-просветительской кампании #РАКЛЕЧИТСЯ #ЭТОНЕЛЕЧИТСЯ, которую запустил Благотворительный Фонд Константина Хабенского совместно с креативным агентством Leo Burnett Moscow и краудсорсинговой платформой Better.



Новая волна кампании стартует 8 июня, во Всемирный день осведомлённости об опухолях мозга. Её цель — сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о том, что онкологическое заболевание — это не приговор. В рамках кампании знаменитости и обычные люди, победившие рак, рассказывают о своих страхах и вредных привычках, которые, в отличие от рака, не лечатся. Первая волна кампании Фонда охватила большую аудиторию, совокупно реклама на всех носителях получила более 76 млн контактов, а своими вдохновляющими историями на сайте раклечится.рф поделились почти 80 человек.



«Когда мне сказали про рак, меня вообще ничего не беспокоило. Я бегал по 10 км в день и совсем ничего не чувствовал. Насколько я знаю, рак беспокоит тогда, когда уже всё, четвёртая стадия. У меня диагностировали третью. Сейчас я обследуюсь каждый год. Скоро пойду снова: сдаю анализы, маркеры, проверяю шею, все органы. Я не считаю, что относиться к болезни с юмором – это что-то особенное. Врач, которая вела меня во время болезни, сказала: «Слушай, я первый раз вижу, что о своей болезни кто-то так хладнокровно рассказывает. Обычно все приходят в трагизме», — рассказал Тарханов.

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