Джордан Ларссон: «Спартак» постарается попасть в еврокубки. Будем биться изо всех сил

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон поделился ожиданиями от возобновления Российской Премьер-Лиги.

«Чувствую себя хорошо. Конечно, готов ещё не на 100 процентов, но играть могу и с нетерпением жду возобновление сезона.

Во время карантина тренерский штаб поделил нас на несколько групп, в которых мы по видеосвязи работали с тренерами по физподготовке и активно поддерживали форму. В частности, выполняли дома упражнения на беговой дорожке. Ну, а я, поскольку находился в Швеции, мог свободно гулять по улице, бегать, старался больше заниматься с мячом, чтобы поддерживать высокий уровень физических кондиций.

Тарасовка? Здесь есть все необходимые условия: отличное питание, крыша над головой, отличные кондиции для тренировок. Мы тут уже долго, многим хочется повидаться с семьями, съездить домой, но здесь здорово.

Конечно, я счастлив, что футбол возвращается. Каждый из нас хочет играть. Пауза была слишком долгой. Мы постараемся попасть в еврокубки, впереди восемь туров чемпионата. Будем биться за «Спартак» изо всех сил», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе красно-белых.