«Манчестер Юнайтед» предлагал € 100 млн за Фати

«Манчестер Юнайтед» предлагал € 100 млн за нападающего «Барселоны» Ансу Фати, но получил отказ, утверждает Sport.es.

По данным источника, манкунианцы делали по форварду конкретное предложение, но игроком также интересуются ещё несколько клубов английской Премьер-лиги. Впрочем, несмотря на крупную сумму и нынешний финансовый кризис, вызванный паузой из-за пандемии коронавируса, предложение было отклонено. Решение принял лично президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу. Он заявил, что Фати не продаётся и что каталонцы не станут вступать в переговоры по игроку.



17-летний Фати является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне форвард в 16 матчах испанской Примеры забил 4 мяча, отдал 1 результативную передачу и получил две жёлтые карточки.