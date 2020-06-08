«Манчестер Юнайтед» предлагал € 100 млн за Фати
«Манчестер Юнайтед» предлагал € 100 млн за нападающего «Барселоны» Ансу Фати, но получил отказ, утверждает Sport.es.
По данным источника, манкунианцы делали по форварду конкретное предложение, но игроком также интересуются ещё несколько клубов английской Премьер-лиги. Впрочем, несмотря на крупную сумму и нынешний финансовый кризис, вызванный паузой из-за пандемии коронавируса, предложение было отклонено. Решение принял лично президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу. Он заявил, что Фати не продаётся и что каталонцы не станут вступать в переговоры по игроку.
17-летний Фати является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне форвард в 16 матчах испанской Примеры забил 4 мяча, отдал 1 результативную передачу и получил две жёлтые карточки.
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