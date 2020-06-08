Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» предлагал € 100 млн за Фати

«Манчестер Юнайтед» предлагал € 100 млн за Фати
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» предлагал € 100 млн за нападающего «Барселоны» Ансу Фати, но получил отказ, утверждает Sport.es.

По данным источника, манкунианцы делали по форварду конкретное предложение, но игроком также интересуются ещё несколько клубов английской Премьер-лиги. Впрочем, несмотря на крупную сумму и нынешний финансовый кризис, вызванный паузой из-за пандемии коронавируса, предложение было отклонено. Решение принял лично президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу. Он заявил, что Фати не продаётся и что каталонцы не станут вступать в переговоры по игроку.

17-летний Фати является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне форвард в 16 матчах испанской Примеры забил 4 мяча, отдал 1 результативную передачу и получил две жёлтые карточки.

«Барселона» может приобрести Геррейру у дортмундской «Боруссии»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020