Эрик Бикфалви: болельщики на стадионе — большой плюс для «Урала»
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона в чемпионате России.
«Мы тренируемся уже две недели и физически готовы играть 60-70 минут без проблем. Есть ещё две недели, чтобы подготовиться к возобновлению чемпионата. Думаю, каждый футболист хотел доиграть сезон. Не люблю, когда такие большие паузы в рабочем процессе, поэтому рад, что будем играть. Я слышал, что на стадионе будет 10 процентов болельщиков — это ещё один большой плюс. Со временем мы сможем снова собирать полный стадион», — сказал Бикфалви в интервью клубной пресс-службе на YouTube-канале.
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции и возобновится 19 июня.
- 8 июня 2020
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