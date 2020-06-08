Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эрик Бикфалви: болельщики на стадионе — большой плюс для «Урала»

Эрик Бикфалви: болельщики на стадионе — большой плюс для «Урала»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона в чемпионате России.

«Мы тренируемся уже две недели и физически готовы играть 60-70 минут без проблем. Есть ещё две недели, чтобы подготовиться к возобновлению чемпионата. Думаю, каждый футболист хотел доиграть сезон. Не люблю, когда такие большие паузы в рабочем процессе, поэтому рад, что будем играть. Я слышал, что на стадионе будет 10 процентов болельщиков — это ещё один большой плюс. Со временем мы сможем снова собирать полный стадион», — сказал Бикфалви в интервью клубной пресс-службе на YouTube-канале.

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции и возобновится 19 июня.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020