Врач «Динамо» рассказал, как протекала вызванная коронавирусом болезнь у Евгеньева
Врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии защитника команды Романа Евгеньева, у которого ранее был диагностирован коронавирус.
«К счастью для него самого, болезнь протекала бессимптомно. Рому ничего не беспокоило, температура оставалась в норме. Мы с ним ежедневно находились на связи. Проводили иммунную и витаминную терапии. Кстати, футболист, у которого обнаружили антитела, тоже переболел бессимптомно и уже вернулся в общую группу с определёнными указаниями со стороны тренерского штаба», — приводит слова Родионова «RT на русском».
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции и возобновится 19 июня. Первый матч после рестарта «Динамо» проведёт на выезде с «Краснодаром» 21 июня.
Защитник «Динамо» Евгеньев: думал, что тренировки по видеосвязи не будут серьёзными
- 8 июня 2020
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:14
-
18:09
-
17:56
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:33
-
17:29
-
17:15
-
17:08
-
17:05
-
16:56
-
16:55
-
16:45
-
16:38
-
16:03
-
15:46
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:56
-
14:47
-
14:16
-
14:10
-
14:06
-
13:47
-
13:30
-
13:03
-
13:00
-
12:28
-
12:27
-
12:17
Партнерский контент