Врач «Динамо» рассказал, как протекала вызванная коронавирусом болезнь у Евгеньева

Врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии защитника команды Романа Евгеньева, у которого ранее был диагностирован коронавирус.



«К счастью для него самого, болезнь протекала бессимптомно. Рому ничего не беспокоило, температура оставалась в норме. Мы с ним ежедневно находились на связи. Проводили иммунную и витаминную терапии. Кстати, футболист, у которого обнаружили антитела, тоже переболел бессимптомно и уже вернулся в общую группу с определёнными указаниями со стороны тренерского штаба», — приводит слова Родионова «RT на русском».

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции и возобновится 19 июня. Первый матч после рестарта «Динамо» проведёт на выезде с «Краснодаром» 21 июня.