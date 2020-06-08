Непомнящий: ЦСКА будет искать возможность дозаявить Вагнера Лава на доигровку сезона

Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном возвращении форварда Вагнера Лава в ЦСКА. Ранее стало известно, что в случае возвращения в стан «армейцев» бразилец сможет сыграть в Российской Премьер-Лиге только в следующем сезоне.



«Думаю, что клуб будет обсуждать возможность обойти все ограничения и дозаявить его на доигровку сезона. Руководство постарается сделать всё, чтобы протащить эту идею.



Возвращение Вагнера Лава — событие очень приятное как для болельщиков ЦСКА, так и для всей РПЛ. Это очень сильный и действенный маркетинговый ход, так что очень надеюсь, что ничего не сорвётся. Официальных сообщений пока нет, но думаю, что дело в шляпе.



И, кстати, вернётся он уже не в ту же самую реку, и это самое интересное. Он вдруг становится самым старым игроком состава, а вокруг него юнцы, с которыми ещё нужно найти общий язык», — приводит слова Непомнящего legalbet.

Вагнер Лав сможет сыграть в РПЛ только в следующем сезоне