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В «Крыльях Советов» подтвердили факт проведения тайного матча с «Рубином»

В «Крыльях Советов» подтвердили факт проведения тайного матча с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

Представители «Крыльев Советов» подтвердили факт проведения тайного товарищеского матча с казанским «Рубином».

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы не дождались разрешения от местных властей и договорились провести встречу втайне. Матч прошёл сегодня, 8 июня, на стадионе «Ак Барс Арена». Итоговый счёт встречи неизвестен.

«Обычный тренировочный матч. Есть официальные матчи, есть тренировочные», — приводит слова пресс-службы самарского клуба «РБК-Спорт».

Сезон в Российской Премьер-Лиге приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. После 22 туров «Рубин», набрав 23 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются строчкой ниже, находясь в зоне вылета. В активе самарской команды 22 очка.

«Рубин» и «Крылья Советов» втайне провели матч, не дождавшись разрешения властей
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