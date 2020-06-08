Неймар оскорбил возлюбленного своей матери, назвав его «гомосексуалистом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поссорился с возлюбленным своей матери Тьяго Рамосом, утверждает Sport.es.

По сведениям источника, футболист узнал, что молодой человек был госпитализирован в одну из больниц Бразилии с порезами на руке. Неймар выяснил, что Рамос получил травму руки из-за ссоры с его матерью Надин Гонсалвес. Узнав об этом, бразилец назвал оппонента «гомосексуалистом», хотя тот является открытым бисексуалом. Мама Неймара сказала бразильцу, что Рамос травмировался из-за падения с лестницы, но футболист ей не поверил.

Ранее в октябре 2019 года в Испании Тьяго Рамос обвинялся в нападении на свою 44-летнюю бывшую возлюбленную, которая встречалась с киберспортсменом на протяжении восьми месяцев. По её словам, у них часто были конфликты из-за проявления ревности со стороны 22-летнего парня.