Неймар оскорбил возлюбленного своей матери, назвав его «гомосексуалистом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поссорился с возлюбленным своей матери Тьяго Рамосом, утверждает Sport.es.
По сведениям источника, футболист узнал, что молодой человек был госпитализирован в одну из больниц Бразилии с порезами на руке. Неймар выяснил, что Рамос получил травму руки из-за ссоры с его матерью Надин Гонсалвес. Узнав об этом, бразилец назвал оппонента «гомосексуалистом», хотя тот является открытым бисексуалом. Мама Неймара сказала бразильцу, что Рамос травмировался из-за падения с лестницы, но футболист ей не поверил.
Ранее в октябре 2019 года в Испании Тьяго Рамос обвинялся в нападении на свою 44-летнюю бывшую возлюбленную, которая встречалась с киберспортсменом на протяжении восьми месяцев. По её словам, у них часто были конфликты из-за проявления ревности со стороны 22-летнего парня.
- 8 июня 2020
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