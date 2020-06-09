Павлюченко против Ивановича. Битва за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова и Юрия Жиркова.
В 11-й паре 1/16 финала встретились Роман Павлюченко («Спартак») — гол в ворота «Спортинга» в матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (5 декабря 2006 года) — и Бранислав Иванович («Зенит») — гол в ворота «Реала Сосьедад» в матче Лиги Европы сезона-2017/2018 (7 декабря 2017 года). Дуэль уже началась.
Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
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