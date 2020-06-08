VIP-болельщики могут обойти ограничения на посещение стадионов на матчах РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-Лига (РПЛ) обратились в Роспотребнадзор с просьбой вывести владельцев самых дорогих билетов на Skybox из числа 10% болельщиков, которым будет разрешено посещение матчей чемпионата России, сообщает «РБК-Спорт».

Skybox является просторным комфортабельным кабинетом с панорамным видом на поле. Цену устанавливает клуб индивидуально с клиентом. В этой ложе владелец может проводить встречи, собрания и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что приоритет посещения матчей получат обладатели сезонных абонементов.

Напомним, что Российская Премьер-Лига возобновится 19 июня. Лидером турнира после 22 туров является петербургский «Зенит», который набрал 50 очков.