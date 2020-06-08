VIP-болельщики могут обойти ограничения на посещение стадионов на матчах РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-Лига (РПЛ) обратились в Роспотребнадзор с просьбой вывести владельцев самых дорогих билетов на Skybox из числа 10% болельщиков, которым будет разрешено посещение матчей чемпионата России, сообщает «РБК-Спорт».
Skybox является просторным комфортабельным кабинетом с панорамным видом на поле. Цену устанавливает клуб индивидуально с клиентом. В этой ложе владелец может проводить встречи, собрания и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что приоритет посещения матчей получат обладатели сезонных абонементов.
Напомним, что Российская Премьер-Лига возобновится 19 июня. Лидером турнира после 22 туров является петербургский «Зенит», который набрал 50 очков.
РФС хочет отказаться от географического принципа выбора судей на матчи РПЛ
- 8 июня 2020
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