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VIP-болельщики могут обойти ограничения на посещение стадионов на матчах РПЛ

VIP-болельщики могут обойти ограничения на посещение стадионов на матчах РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-Лига (РПЛ) обратились в Роспотребнадзор с просьбой вывести владельцев самых дорогих билетов на Skybox из числа 10% болельщиков, которым будет разрешено посещение матчей чемпионата России, сообщает «РБК-Спорт».

Skybox является просторным комфортабельным кабинетом с панорамным видом на поле. Цену устанавливает клуб индивидуально с клиентом. В этой ложе владелец может проводить встречи, собрания и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что приоритет посещения матчей получат обладатели сезонных абонементов.

Напомним, что Российская Премьер-Лига возобновится 19 июня. Лидером турнира после 22 туров является петербургский «Зенит», который набрал 50 очков.

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