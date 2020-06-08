Вадим Евсеев признался, что был приятно удивлён формой легионеров «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отметил, что был приятно удивлён формой легионеров, вернувшихся к тренировкам с командой.
«Сегодня беседовал с нашими иностранцами. Интересно было узнать, как они пережили карантин, но важнее рассказать, почему они выполнили такую работу в своих тренировках. Объяснил им, почему ребята занимались отдельно.
Пообщались на хорошей волне, вызванной и тем, что я приятно был удивлён их формой. В мотивации и настрое сомнений не было. Они соскучились по общим тренировкам с игровыми упражнениями, по одноклубникам. Но это угадывалось. А вот то, что все шесть наших легионеров оказались готовы тренироваться на равных с теми, кто прошёл сбор в Аше, — отличная новость.
Все в «Уфе» примерно в одном состоянии. Теперь надо дозировать нагрузку и время, проведённое на тренировке. Тем более начинается жара, в Уфе уже очень тепло», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 8 июня 2020
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