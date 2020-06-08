Экс-игрок «Спортинга»: Роналду напоминает мне Майкла Джордана — конкурентоспособен во всём

Бывший футболист «Спортинга» Родриго Тельо поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым вместе играл за португальский клуб с 2002 по 2003 год.
«Я имел возможность быть напарником феноменального футболиста. Его менталитет кардинально отличался от менталитета обычного 17-летнего парня. Мы играли в настольный футбол, и он был лучшим. Мы играли в бильярд, и он побеждал. Мы поднимали гири, и он был тем, кто поднимал самые тяжёлые. Он напоминает мне Майкла Джордана — конкурентоспособен во всём. Роналду проводил индивидуальные тренировки даже в день матча», — приводит слова Тельо Record.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 21 забитого мяча, отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.
- 8 июня 2020
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