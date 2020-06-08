«Челси» наигрывает схему игры без Н'Голо Канте

Французский полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте по-прежнему не определился, будет ли он доигрывать сезон, утверждает ESPN.

По сведениям источника, футболист боится заразиться коронавирусом, а затем заразить членов своей семьи. Причиной тому является смерть брата Канте два года назад из-за проблем с сердцем.

В настоящее время француз тренируется по индивидуальной программе и избегает групповых занятий. Руководство «Челси» не предпринимает попыток заставить футболиста тренироваться. Главный тренер «аристократов» Фрэнк Лэмпард наигрывает схему игры без Канте.

В нынешнем сезоне 29-летний Канте принял участие в 18 матчах чемпионата Англии (16 — в основном составе), в которых стал автором трёх голов.