«Челси» наигрывает схему игры без Н'Голо Канте
Французский полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте по-прежнему не определился, будет ли он доигрывать сезон, утверждает ESPN.
По сведениям источника, футболист боится заразиться коронавирусом, а затем заразить членов своей семьи. Причиной тому является смерть брата Канте два года назад из-за проблем с сердцем.
В настоящее время француз тренируется по индивидуальной программе и избегает групповых занятий. Руководство «Челси» не предпринимает попыток заставить футболиста тренироваться. Главный тренер «аристократов» Фрэнк Лэмпард наигрывает схему игры без Канте.
В нынешнем сезоне 29-летний Канте принял участие в 18 матчах чемпионата Англии (16 — в основном составе), в которых стал автором трёх голов.
Кабальеро: весь «Челси» поддерживает Канте после его отказа от тренировок
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