Тарханов: если игрок опоздал тренировку перед игрой — всё, подготовка насмарку

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов рассказал, что он отрицательно относится к опозданиям.
«Опаздывать я не люблю, на все встречи прихожу заранее. Если знаю, что могу попасть по дороге в пробку, то не еду на машине. В аэропорт приезжаю задолго до начала регистрации. Лучше подожду и кофе попью, чем опоздаю!
Когда мне было 16 лет, мне в школе геометрию нужно было пересдавать. Я билеты выучил, знал абсолютно всё. Пришёл в нужное время, а учительница — нет. Ну я какое-то время подождал её и ушёл. Потом она спрашивала: «Почему не дождался?» Я ответил: «В футболе если команда опоздала на 15 минут, ей засчитывается поражение». Экзамен мне всё-таки поставили!
Сейчас если кто-то из футболистов моей команды опаздывает — начинаю злиться, могу и прикрикнуть потом. А если кто-то опоздал на тренировку перед игрой — всё, подготовка насмарку. Я сразу начинаю думать тогда: «Значит, точно проиграем». Такая болезненная пунктуальность уже не лечится. В отличие от рака», — приводит слова Тарханова raklechitsa.
- 8 июня 2020
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