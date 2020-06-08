Медведев: слухи о контракте Ивановича не имеют никаких оснований

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе из команды сербского защитника Бранислава Ивановича.

«Мы не ведём ни с кем переговоры о продлении или заключении новых контрактов до тех пор, пока не выиграем чемпионат России этого сезона. Если потребуется ждать до последнего матча, то мы будем это делать.



Писать, что мы не достигли договорённости… Это не соответствует действительности, потому что переговоры с Браниславом не велись, как и с другими игроками. Переговоры с игроками будут вестись после тех событий, которые я уже сказал. Слухи о контракте Ивановича не имеют никаких оснований», — приводит слова Медведева Sport24.ru.

Иванович защищает цвета «Зенита» с 2017 года, а ранее выступал за «Челси», «Локомотив» и ряд клубов на родине. В нынешнем сезоне Бранислав провёл 21 матч в Российской Премьер-Лиге и забил 3 гола.