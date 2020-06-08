Марио Гётце впервые стал отцом
Полузащитник дортмундской «Борусии» Марио Гётце стал отцом. Супруга футболиста, немецкая модель Анн-Катрин Брёммель, 5 июня родила сына.
«Наш сын Рим родился 5 июня. Мы по-настоящему счастливы! Рим и его мама чувствуют себя хорошо», — написал Гётце в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Марио Гётце в «Инстаграме».
Напомним, Гётце и Брёммель встречались с 2012 года. В мае 2018 года пара вступила в брак.
Марио Гётце — воспитанник дортмундской «Боруссии». Выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года немецкий полузащитник вернулся в родной клуб, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.
- 8 июня 2020
-
20:07
-
19:58
-
19:54
-
19:40
-
19:34
-
19:17
-
19:09
-
18:53
-
18:52
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:14
-
18:09
-
17:56
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:33
-
17:29
-
17:15
-
17:08
-
17:05
-
16:56
-
16:55
-
16:45
-
16:38
-
16:03
-
15:46
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:56
-
14:47
-
14:16
Партнерский контент