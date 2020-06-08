Эррера — об уходе из «Манчестер Юнайтед»: я заслуживал большего внимания со стороны клуба

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера, ныне выступающий за «Пари Сен-Жермен», рассказал об обстоятельствах ухода из английского клуба.



«Речь шла не о деньгах, а о сроках сделки. Думаю, я слишком долго ждал предложения и заслуживал большего внимания со стороны «Манчестер Юнайтед». Я был тем игроком, который отдал команде всё. Никогда не жаловался, никогда не обращался в СМИ, чтобы пожаловаться на что-либо. Никогда не вредил имиджу тренеров, совета директоров, а они ждали, пока у меня не останется пять месяцев по контракту. Вот почему у нас возникли разногласия.



Я говорю сейчас это, но прекрасно понимаю, что это часть футбола, часть жизни. Ничего личного. Мне задают вопрос, и я, как профессиональный игрок, высказываю свою точку зрения», — приводит слова Эрреры The Atletic.

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