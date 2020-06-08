В «Уфе» сообщили о результатах тестирования игроков и тренеров на коронавирус

Футболисты, тренерский и административный штаб футбольного клуба «Уфа» прошли четвёртое тестирование на коронавирус. Все тесты показали отрицательный результат, сообщается на официальном сайте башкирского клуба.

Команда продолжает подготовку к возобновлению сезона на стадионе «Нефтяник» в штатном режиме.

«Уфа», набрав в 22 турах 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 19 июня. Следующий матч башкирский клуб проведёт 21 июня на своём поле с «Тамбовом». Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Расписание матчей РПЛ сезона-2019/2020