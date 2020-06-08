Бывшая жена Андрея Аршавина показала, как их дочь выполняет сальто назад

Телеведущая Юлия Барановская, бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, поделилась видео на своей странице в «Инстаграме». В опубликованном видеоролике Яна, дочь Барановской и Аршавина, выполнила сальто назад.
«Я не знаю, как это называется, но Янка очень радовалась, что получилось. Осталось отработать приземление», — написала Барановская под видео.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, Аршавин состоял в в незарегистрированном браке с Барановской на протяжении девяти лет. У пары трое детей: 14-летний Артём, 12-летняя Яна и 7-летний Арсений.
Аршавин работает в «Зените» советником генерального директора по молодёжному футболу. Будучи футболистом, выступал за петербургский клуб с 1999 по 2008 год, в 2012-м, а также с 2013 по 2015 год. В составе «Зенита» Андрей — трижды чемпион России, обладатель Кубка Премьер-Лиги, Суперкубка России, Кубка и Суперкубок УЕФА.
- 8 июня 2020
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