Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Владислав Сарвели — лучший игрок «Чертаново» второй сезон подряд

Владислав Сарвели — лучший игрок «Чертаново» второй сезон подряд
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели признан лучшим игроком команды по итогам сезона, сообщается в официальной группе клуба во «ВКонтакте».

В борьбе за награду Сарвели опередил голкипера Илью Абаева, занявшего второе место. Третье место разделили полузащитники Роман Ежов и Максим Витюгов. В топ-10 вошли Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Владимир Бартасевич, Дмитрий Редькович, Леонид Герчиков и Дмитрий Цыпченко.

22-летний Сарвели является воспитанником «Чертаново». В 2019 году он также был признан лучшим игроком сезона. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах Футбольной национальной лиги (все — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей и получил семь жёлтых и одну красную карточки.

«Чертаново» подшутил над решением РФС о досрочном завершении сезона в ФНЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020