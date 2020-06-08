Владислав Сарвели — лучший игрок «Чертаново» второй сезон подряд
Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели признан лучшим игроком команды по итогам сезона, сообщается в официальной группе клуба во «ВКонтакте».
В борьбе за награду Сарвели опередил голкипера Илью Абаева, занявшего второе место. Третье место разделили полузащитники Роман Ежов и Максим Витюгов. В топ-10 вошли Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Владимир Бартасевич, Дмитрий Редькович, Леонид Герчиков и Дмитрий Цыпченко.
22-летний Сарвели является воспитанником «Чертаново». В 2019 году он также был признан лучшим игроком сезона. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах Футбольной национальной лиги (все — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей и получил семь жёлтых и одну красную карточки.
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