В ВЭБ опровергли слухи, что компания против перехода Вагнера Лава в ЦСКА

Пресс-служба ВЭБ.РФ прокомментировала информацию о том, что руководство компании выступает против перехода в ЦСКА бразильского нападающего Вагнера Лава.

«Подобные разговоры — не более чем фантазии. Как мы ранее заявляли, спортивная составляющая управления клубом остаётся за Евгением Гинером и его командой. Поэтому рекомендуем дождаться официального решения менеджмента ПФК ЦСКА», — сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что бразилец близок к возвращению в ЦСКА. Появлялась информация, что Вагнер расторг контракт с «Коринтиансом» из-за продвинутых переговоров с «армейцами».



Игрок заявлял, что «собирается сменить обстановку». Соглашение Вагнера с бразильским клубом истекало в декабре 2020 года.



За ЦСКА Вагнер выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.