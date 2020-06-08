Бывший врач «Реала»: у нас с Рамосом было серьёзное противостояние

Бывший врач «Реала» Хесус Ольмо рассказал о взаимоотношениях с капитаном мадридского клуба Серхио Рамосом.
«У нас с Рамосом было серьёзное противостояние. Он, как и я, говорит в лицо, если ему что-то не нравится. Некоторые мои методы он считал неподходящими, хотя я объяснял ему, зачем это нужно. Но стоит отметить, что каждый из нас отстаивал свою позицию с глубочайшим уважением к оппоненту.
Несмотря на это, я не подчинялся его воле. У нас были разногласия, но они делали наши профессиональные отношения особенными. Мы уважали друг друга, он доверял мне, когда дело касалось его травм. Мы по-прежнему сохраняем хорошие отношения, он работает со специалистами, которых я знаю. Когда ему нужна помощь, я всегда готов дать совет», — приводит слова Ольмо Ideal.
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