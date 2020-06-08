Н'Жье: ничего общего между ЦСКА и «Динамо» нет. Это не моя ошибка – её совершил журналист

Камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье рассказал, почему в интервью Radio Sport Info появилась фраза, что он счастлив в ЦСКА.

«Это не моя ошибка. Её совершил журналист, который брал у меня интервью. Я сказал, что счастлив в «Динамо» и готов помогать клубу, а он почему-то написал — ЦСКА. Ничего общего между этими клубами нет, поэтому даже не могу предположить, почему я мог бы совершить такую «ошибку».



Не сильно разозлился на него, все могут ошибиться. Больше разозлила реакция людей, которые это перепечатывали. Хотелось бы, чтобы журналисты лучше проверяли информацию перед публикацией. В любом случае, мы уже разобрались: он извинился передо мной, клубом и болельщиками», — сказал Н'Жье в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Полностью интервью с Н'Жье читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.