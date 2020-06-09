Лебёф: не советую Кулибали переходить в «МЮ». Сейчас они не готовы выигрывать трофеи

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебёф поделился мнением о будущем защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
«Я никогда не посоветую Кулибали переходить в «Манчестер Юнайтед». Я хочу, чтобы он выигрывал трофеи, но «Манчестер Юнайтед» сейчас не тот клуб, чтобы добиваться успеха.
Я думаю, что Калиду подойдёт «Ливерпулю», он мог бы сыграться с ван Дейком. Также хороший вариант «ПСЖ», где играет Маркиньос. Думаю, «Челси» подошёл бы такой игрок, как Кулибали. Не знаю, заинтересует ли Калиду переход в «Челси», но даже если у них есть два очень хороших центральных защитника, думаю, Кулибали сможет вписаться в команду.
Переход в «Ливерпуль» был бы прекрасными вариантом. Вместе с ван Дейком они создали бы лучший дуэт в мире", — приводит слова Лебёфа Football Italia со ссылкой на ESPN.
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