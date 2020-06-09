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Капитан «Урала» Фидлер: не понимаю, для чего вообще возобновлять сезон

Капитан «Урала» Фидлер: не понимаю, для чего вообще возобновлять сезон
Футбол / РПЛ 0

Капитан и полузащитник «Урала» Артём Фидлер поделился мнением о решении возобновить сезон в РПЛ 19 июня.

«Я просто не понимаю, с каким настроением сейчас вообще будут выходить на поле эти иностранцы, которые больше двух месяцев просидели в чужой стране без семей. А теперь ещё играть в футбол при практически пустых трибунах. Не понимаю, для чего вообще возобновлять сезон.

Уверен, наш клуб сделает всё возможное, чтобы обеспечить полную безопасность всем зрителям. Мы же играем для болельщиков. А когда ты выходишь на поле при пустых трибунах, то получаются игры, как на сборах. Это реально очень важно. Без фанатов на стадионе вообще неинтересно и не по кайфу. Нет никакого удовольствия. Раз уже решили играть с 10% зрителей, значит, будем для них отдаваться по полной. Вижу, что сейчас первым возобновили чемпионат Германии, и у них там очень много травм после рестарта. Мы должны прекрасно понимать, что у нас будет такая же ситуация. Понятно, что задача футболистов одна — играть. Пусть играют. Но надо же как-то по-человечески всё делать.

Мне не совсем понятны меры предосторожности. Например, на матч мы должны ехать на двух разных автобусах, чтобы сохранять дистанцию. Но ведь потом мы встретимся в раздевалке и что дальше? Мы по очереди будем переодеваться?» — приводят слова Фидлера «Известия».

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