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Amazon приобрёл права на съёмку фильма о экс-вратаре «МЮ» и «Эвертона» Тиме Ховарде

Amazon приобрёл права на съёмку фильма о экс-вратаре «МЮ» и «Эвертона» Тиме Ховарде
Футбол / Англия 0

Крупнейшая компания в сфере электронной коммерции Amazon приобрела права на создание фильма об американском вратаре Тиме Ховарде, выступавшем в «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоне», сообщает Goal.

Фильм будет посвящён первому сезону Ховарда в «Манчестер Юнайтед» и жизни с синдромом Туретта. Продюсер проекта Марк Чиарди изначально надеялся начать сьёмку киноленты 15 лет назад, после того, как в 2005 году увидел специальный выпуск «60 минут» о Ховарде.

Ховард перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году и провёл за манкунианцев 77 матчей. В 2006 году американский голкипер стал игроком «Эвертона». За ливерпульскую команду Ховард выступал на протяжении 10 лет. Также в активе Ховарда 121 игра за сборную США, в составе которой он дебютировал в 2002 году.

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