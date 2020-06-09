Amazon приобрёл права на съёмку фильма о экс-вратаре «МЮ» и «Эвертона» Тиме Ховарде
Крупнейшая компания в сфере электронной коммерции Amazon приобрела права на создание фильма об американском вратаре Тиме Ховарде, выступавшем в «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоне», сообщает Goal.
Фильм будет посвящён первому сезону Ховарда в «Манчестер Юнайтед» и жизни с синдромом Туретта. Продюсер проекта Марк Чиарди изначально надеялся начать сьёмку киноленты 15 лет назад, после того, как в 2005 году увидел специальный выпуск «60 минут» о Ховарде.
Ховард перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году и провёл за манкунианцев 77 матчей. В 2006 году американский голкипер стал игроком «Эвертона». За ливерпульскую команду Ховард выступал на протяжении 10 лет. Также в активе Ховарда 121 игра за сборную США, в составе которой он дебютировал в 2002 году.
Ховард: надеюсь, «Ливерпуль» не станет чемпионом, пока я дышу
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