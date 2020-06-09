Генрих Мхитарян: хотел бы остаться в «Роме» ещё на несколько лет

31-летний армянский полузащитник Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за итальянскую «Рому», выразил желание остаться в этом клубе.
«Конечно, я бы хотел остаться в «Роме» на следующий сезон, и не только на следующий сезон, а ещё на несколько лет. Но у меня по-прежнему есть контракт с «Арсеналом», и многое зависит не от меня, а от того, удастся ли «Арсеналу» и «Роме» договориться об условиях трансфера.
Поэтому я думаю лишь о том, чтобы упорно тренироваться и хорошо играть, а также жду, что произойдет. Конечно, если я не смогу остаться в «Роме», мне придётся вернуться в «Арсенал».
Я не жалуюсь — футбольная жизнь переменчива, поэтому я должен быть готов играть везде. Если я не останусь в Риме, я вернусь играть за «Арсенал», — цитирует Мхитаряна Goal со ссылкой на подкаст «Футбол с Грантом Уоллом».
Мхитарян перешёл в «Рому» прошлым летом из лондонского «Арсенала» на правах аренды. Ранее он выступал за донецкие клубы «Металлург» и «Шахтёр», а также дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне армянский футболист принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
- 9 июня 2020
-
03:00
-
02:38
-
02:17
-
01:49
-
00:52
-
00:35
-
00:17
-
00:02
- 8 июня 2020
-
23:50
-
23:35
-
23:25
-
23:22
-
22:51
-
22:48
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
22:06
-
21:55
-
21:40
-
21:28
-
21:27
-
21:08
-
21:03
-
20:53
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:07
-
19:58
-
19:54
-
19:40
-
19:34
-
19:17
-
19:09