Генрих Мхитарян: хотел бы остаться в «Роме» ещё на несколько лет

31-летний армянский полузащитник Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за итальянскую «Рому», выразил желание остаться в этом клубе.

«Конечно, я бы хотел остаться в «Роме» на следующий сезон, и не только на следующий сезон, а ещё на несколько лет. Но у меня по-прежнему есть контракт с «Арсеналом», и многое зависит не от меня, а от того, удастся ли «Арсеналу» и «Роме» договориться об условиях трансфера.

Поэтому я думаю лишь о том, чтобы упорно тренироваться и хорошо играть, а также жду, что произойдет. Конечно, если я не смогу остаться в «Роме», мне придётся вернуться в «Арсенал».

Я не жалуюсь — футбольная жизнь переменчива, поэтому я должен быть готов играть везде. Если я не останусь в Риме, я вернусь играть за «Арсенал», — цитирует Мхитаряна Goal со ссылкой на подкаст «Футбол с Грантом Уоллом».

Мхитарян перешёл в «Рому» прошлым летом из лондонского «Арсенала» на правах аренды. Ранее он выступал за донецкие клубы «Металлург» и «Шахтёр», а также дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне армянский футболист принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.