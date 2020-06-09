«Марсель» заинтересован в Жоау Мариу

Португальский полузащитник «Интера» Жоау Мариу, находящийся на правах аренды в московском «Локомотиве», привлёк внимание французского «Марселя», сообщает Transfermarkt.

Один из скаутов «Марселя» местным СМИ рассказал, что между клубом и представителями игрока есть налаженный контракт. Сам Жоау Мариу имеет желание поработать под руководством своего соотечественника Андре Виллаша-Боаша.

Несмотря на контракт с «Интером», рассчитанный до лета 2022 года, итальянцы намерены расстаться с игроком и могут согласиться отпустить полузащитника при условии, что претендент возьмёт на себя большую часть зарплаты португальца. По информации скаута московский «Локомотив» считает цену за игрока непомерно высокой, невзирая на готовность «Интера» пойти на уступки.

Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек выступает за «Локомотив» на правах аренды. Он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил один гол и отдал две результативные передачи.