Рахим Стерлинг считает несправедливым, что в АПЛ нет чернокожих тренеров

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг вновь высказался о проявлении расизма в мире, проведя параллель с английским футболом.
«Я всегда вспоминаю футбол, тренерские штабы, которые мы наблюдаем в клубах. Я представлю вам идеальный. Это Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Сол Кэмпбелл, и Эшли Коул. У всех была отличная карьера, все они играли за сборную Англии. В то же время все они самостоятельно получали свои тренерские лицензии, чтобы тренировать на высшем уровне, но среди них два представителя, которые не получили никаких возможностей попробовать свои силы, и это два чернокожих.
В Премьер-лиге около 500 игроков, и треть из них чернокожие, и мы не представляем себя в этой иерархии, не представляем себя в тренерском штабе. Существует не так много лиц, с которыми мы можем общаться и разговаривать. И я думаю, что с этими протестами, которые продолжаются, всё хорошо, мы просто высказываемся. Настало время, когда нам нужно вести беседы, чтобы иметь возможность инициировать дебаты, чтобы действительно начать осуществлять изменения», — приводит слова Стерлинга Daily Mail.
Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» в 2015 году за € 53 млн. 25-летний английский нападающий провёл 230 матчей за «горожан», забив 89 голов и отдав 72 результативные передачи.
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